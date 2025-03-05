Сенатор Косачев: Зеленский решил отойти от прежней агрессивной риторики

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе с телеканалом «Звезда» высказал мнение, что Владимир Зеленский решил отойти от своей прежней, агрессивной риторики.

Собеседник считает, что стремление прекратить огонь Зеленский должен «подтвердить на линии боевого соприкосновения».

«Все это должно быть сведено к нулю, чтобы продемонстрировать изменившиеся намерения Зеленского», — сказал он.

Косачев также уверен, что условия сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной станут намного жестче.