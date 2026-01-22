Сенатор Косачев указал на потенциальные риски вступления в «Совет мира» Трампа

По словам сенатора, данная инициатива вызывает больше сомнений, чем ясности.

«Даже если Трамп заявляет, что это не альтернатива ООН и Совету безопасности, я думаю, что рано или поздно станет альтернативой без права вето у кого бы то ни было кроме США и с колоссальными обязательствами для всех остальных участников», — высказался Косачев.

Он также указал на ощущение опасности конструкции, предложенной американским лидером. Как пояснил зампредседателя Совфеда, в настоящее время российская сторона рассматривает детали соответствующего приглашения.