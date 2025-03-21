Сенатор Косачев: у России никогда не было территориальных амбиций

Евросоюз считает основной угрозой безопасности Россию, объясняя это некими «территориальными амбициями» страны. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » свое мнение высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Подразумевается, что Россия по-прежнему не избавилась от имперских комплексов, что ей очень хочется восстановить границы Советского Союза либо пойти куда-то дальше, завоевывая одну за другой европейские страны», — пояснил сенатор.

Однако он назвал соответствующее предположение ложным посылом, отметив, что РФ никогда не имела территориальных амбиций. События в зоне СВО, напомнил Косачев, не направлены на расширение границ государства. В первую очередь выполняются задачи по защите населения и обеспечению собственной национальной безопасности, заявил сенатор.