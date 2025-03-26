Сенатор Константин Косачев назвал отличие Черноморской инициативы, принятой в Эр-Рияде, от зерновой сделки 2022 года. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Член Совфеда пояснил, что Черноморская инициатива включает четко прописанные обязательства противоположной стороны.

«Четко фиксируется, что должна сделать противоположная сторона», — заявил госдеятель.

Косачев даже спрогнозировал присоединение других западных государств к реализации нового соглашения. Речь идет о странах, которые сейчас выступают против безопасного судоходства на Черном море. Однако этот этап станет «головной болью» Соединенных Штатов, заключил сенатор.