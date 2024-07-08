Сенатор Косачев: президент Франции Макрон больше не сможет делать заявления от имени своего народа

Коалиция левых сил «Новый народный фронт» одержала победу во втором туре парламентских выборов во Франции. Какие последствия ждут президента Эммануэля Макрона, рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
По его мнению, в ближайшее время в европейской стране начнется паралич власти.
«Почти равные по силе три политические силы будут жестко конкурировать друг с другом», — подчеркнул сенатор.
Косачев также отметил, что в сложившейся обстановке Макрон лишился возможности делать заявления от имени своего народа. Его блок «Вместе!» занял второе место, напомнила «Газета.ru».