Сенатор Косачев объяснил, что США используют Южный Кавказ для расширения влияния

Заместитель председателя Совета Федерации, сенатор Константин Косачев заявил, что интересы США в Армении и Азербайджане обусловлены исключительно стратегическим положением стран региона. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По мнению эксперта, Вашингтон стремится расширить свое присутствие на Южном Кавказе ради контроля над логистикой и энергопотоками. Косачев подчеркнул, что американцам чуждо понятие равноправия и партнерства — вся деятельность направлена лишь на собственную выгоду.

Сенатор привел пример судьбы Европы, столкнувшейся с аналогичным отношением США, напомнив историю взаимоотношений Америки с Канадой и Европой.

«Армения и Азербайджан рано или поздно испытают аналогичные разочарования, если примут сторону Вашингтона», — заключил парламентарий.