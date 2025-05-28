Сенатор Косачев назвал смертельным для Евросоюза решение лишить Венгрию права голоса

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев выступил с резким заявлением в программе «Между тем» на телеканале «Звезда», прокомментировав предложение ряда членов ЕС ограничить право голоса Венгрии. Сенатор подчеркнул, что обвинения Будапешта в нарушениях принципов верховенства права абсолютно необоснованны и представляют угрозу самому существованию Евросоюза.
Косачев отметил, что подобная мера противоречит правилам самой организации, где предусмотрена возможность приостановки полномочий члена лишь в случаях серьезных нарушений базовых ценностей ЕС. По его мнению, никаких оснований считать Венгрию нарушителем этих правил нет.
Он обвинил руководство Евросоюза в двойных стандартах и отсутствии последовательности в применении собственных правовых норм.
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