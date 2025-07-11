Угроза закрытия военного аэропорта Жевуш вызвана желанием польских властей поднять свою значимость на европейской политической арене. Таким мнением поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

Как отметил сенатор, поляки хотят компенсации за использование своей инфраструктуры и готовы создать трудности, если не получат желаемого.

«Дуда не хочет использовать свою территорию против нас за просто так», — отметил Климов.

Политик уверен, что подобные шаги направлены исключительно на получение выгоды самим руководством Польши.