Сенатор Климов заявил, что не нужно воспринимать всерьез заявления Украины о мире с Россией
Зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил мнение, что следует прекратить обращать внимание на высказывания команды Владимира Зеленского относительно возможных мирных переговоров с Россией. Об этом он рассказал «Ридусу».
Климов считает, что Зеленский и его окружение представляют собой бандитов, которым не стоит доверять.
«Все эти высказывания — полнейший бред, который вообще не надо как-то воспринимать. Зеленский и его команда — это группа наймитов, которые ведут себя как пауки в банке, а не как государственные деятели», — подчеркнул политик.
Он охарактеризовал Зеленского как лидера преступной группы, которая была сформирована Западом для агрессии против России.