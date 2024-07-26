Сенатор Климов заявил, что не нужно воспринимать всерьез заявления Украины о мире с Россией

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил мнение, что следует прекратить обращать внимание на высказывания команды Владимира Зеленского относительно возможных мирных переговоров с Россией. Об этом он рассказал «Ридусу».

Климов считает, что Зеленский и его окружение представляют собой бандитов, которым не стоит доверять.

«Все эти высказывания — полнейший бред, который вообще не надо как-то воспринимать. Зеленский и его команда — это группа наймитов, которые ведут себя как пауки в банке, а не как государственные деятели», — подчеркнул политик.

Он охарактеризовал Зеленского как лидера преступной группы, которая была сформирована Западом для агрессии против России.

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