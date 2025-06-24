Сенатор Климов заявил, что конфликт Ирана и Израиля грозил третьей мировой войной

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов назвал прекращение огня между Ираном и Израилем важным шагом по устранению угрозы третьей мировой войны. Об этом сообщил «Ридус».
«Вопрос не в том, кто оказался слабым, а кто сильным. Это не телевизионное шоу, все гораздо серьезнее. Речь идет о разминировании ситуации, чреватой третьей мировой войной», — заявил сенатор.
По его словам, для урегулирования обстановки требовалась политическая воля с обеих сторон. Значительную роль в данном вопросе сыграла Россия, добавил Климов. Он также отметил, что реализация достигнутых договоренностей станет огромным достижением.
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