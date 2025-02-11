Сенатор Климов: Трамп делает вид, что «держит руку на пульсе» в решении конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своими рассуждениями о якобы серьезном прогрессе в урегулировании украинского конфликта пытается продемонстрировать американским избирателям и союзникам страны, что «держит руку на пульсе». Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Ридусом» .

По его мнению, лидер США, говоря о каком-то прогрессе, опирается на доклады приближенных, которые уверяют его в том, что этот вопрос решаем.

«Этим людям прекрасно известно мирное предложение президента России Владимира Путина, которое он озвучил в июне прошлого года во время встречи с руководством МИД. Правда, не факт, что США готовы полностью следовать всем пунктам, изложенным Владимиром Владимировичем», — отметил Климов.

Накануне, Трамп сообщил, что в течение прошлой недели США достигли огромного прогресса касаемо вопроса урегулирования конфликта на Украине.