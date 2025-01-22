Сенатор Климов: США имеют разные подходы к изучению вопроса об оружии для Украины

Новый президент США Дональд Трамп заявил об изучении вопроса дальнейших поставок оружия Украине. В беседе с RT свое мнение по этому поводу высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его мнению, итоги рассмотрения данной темы могут быть абсолютно разнообразными. А вот учитывать интересы российской стороны американцы точно не станут, считает сенатор.
«И у них действительно есть разные подходы. Один из подходов примерно такой: „Если за это оружие заплатит Европейский союз, то и слава Богу“», — заявил Климов.
Кроме того, администрация Трампа может учитывать и количество доходов от соответствующих заказов для военно-промышленного комплекса.
Есть две новости. Адвокат семьи Тиммы рассказала о расследовании его гибели
Мастер-класс по легкой атлетике прошел для школьников в Воскресенске
Ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область оценили в 750 миллиардов рублей
Женщина разрыдалась на границе США из-за того, что ей не предоставили убежище
Войска поразили критически важные для украинского ВПК объекты
Педагогов школы «Наши традиции» в Воскресенске наградили за вклад в образование
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте