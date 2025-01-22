Сенатор Климов: Россия должна быть готова к новым санкциям со стороны США

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов в разговоре с телеканалом «Звезда» прокомментировал вероятность введения нового пакета ограничений США в отношении России.

По его словам, все те санкции, которые уже были приняты и которые могут быть введены, базируются на законе, подписанном Трампом еще в 2017 году.

«Закон не отменен. И он, строго говоря, вслух сказал то, что написано в законе: „Если надо — еще наложим санкций“. Он просто пересказал позицию закона, им же подписанного в 17-м году», — пояснил Климов.

Сенатор уверен, что Россия должна быть готовы к любому повороту событий и не зависеть от политического календаря.