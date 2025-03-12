Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов расценил предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине как неофициальное. Об этом сообщил « Ридус ».

Он пояснил, что пока озвучивание соответствующей идеи представляет лишь пересказ беседы американской и украинской делегаций.

«Этот пересказ нас ни к чему не обязывает. Москва никому ничего не должна», — заявил сенатор.

Цель спецоперации, напомнил Климов, — демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, Россия продолжит добиваться выполнения задач, несмотря на попытки недоброжелателей остановить процесс.