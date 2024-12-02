Сенатор Климов назвал слова экс-генсека НАТО Столтенберга об уступке Украиной территорий тратой времени

Высказывание бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности временной уступки Украиной территорий, чтобы быстрее достичь мира, это не более чем пустая трата времени. Такое мнение в беседе с RT выразил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, Столтенберг просто такими речами пытается напомнить о себе, но ничего нового он на самом деле не сказал. Подобные предложения уже давно гуляют по западным СМИ. Однако Россия уже давно сформулировала свои приоритеты и сделала это очень четко.

В частности, неоднократно подчеркивалось, что на первом месте стоят не сами территории, а безопасность России и ее соотечественников. Поэтому ситуацию нельзя сводить к территориальному торгу, подытожил Климов.