Заместитель главы международного комитета Совфеда и председатель Комиссии по защите суверенитета Андрей Климов в интервью телеканалу «Звезда» озвучил свое видение происходящих процессов в Европейском союзе. Он подчеркнул, что группа государств-членов ЕС, занимающих резко анти-российскую позицию, оказывает скрытое давление на тех членов объединения, которые придерживаются независимого курса.
Сенатор заметил, что подобная стратегия реализуется с использованием украинского фактора. Российские власти фиксируют признаки политического давления, направленного против таких стран, как Венгрия и Словакия. Практика навязывания единой позиции, критикующая сторонниками независимой политики, получила название «палочная дисциплина».
Подобная форма давления, как уточнил Климов, направлена на подчинение национальных правительств общим требованиям блока и недопущение возникновения альтернативных подходов к политике.
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