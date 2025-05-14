Заместитель главы международного комитета Совфеда и председатель Комиссии по защите суверенитета Андрей Климов в интервью телеканалу «Звезда» озвучил свое видение происходящих процессов в Европейском союзе. Он подчеркнул, что группа государств-членов ЕС, занимающих резко анти-российскую позицию, оказывает скрытое давление на тех членов объединения, которые придерживаются независимого курса.