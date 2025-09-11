Сенатор Климов допустил причастность американского политического закулисья к убийству Кирка

К убийству соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка может быть причастно американское политическое закулисье. Такое мнение высказал заместитель председателя Совфеда по международным делам Андрей Климов, сообщил « Абзац ».

Как пояснил сенатор, существующая в США система устроена таким образом, что для совершения подобных преступлений нет нужды отдавать прямые распоряжения сверху.

«[Система] побуждает людей брать винтовку и стрелять по тем, на кого указывает закулисье через свою пропаганду, НКО, методы другого психологического воздействия, социальные сети», — отметил Климов.

По его словам, к закулисью относятся политики, десятилетиями создававшие неолиберальное глобалистское государство, добавила радиостанция Sputnik.