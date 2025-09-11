Сенатор Климов допустил причастность американского политического закулисья к убийству Кирка
К убийству соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка может быть причастно американское политическое закулисье. Такое мнение высказал заместитель председателя Совфеда по международным делам Андрей Климов, сообщил «Абзац».
Как пояснил сенатор, существующая в США система устроена таким образом, что для совершения подобных преступлений нет нужды отдавать прямые распоряжения сверху.
«[Система] побуждает людей брать винтовку и стрелять по тем, на кого указывает закулисье через свою пропаганду, НКО, методы другого психологического воздействия, социальные сети», — отметил Климов.
По его словам, к закулисью относятся политики, десятилетиями создававшие неолиберальное глобалистское государство, добавила радиостанция Sputnik.