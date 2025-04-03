Сенатор Климов: Дональд Трамп ведет свою игру, когда говорит о пошлинах

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал действия президента США Дональда Трампа, касающиеся введения пошлин на товары из стран ЕС и других государств.

Климов отметил, что Трамп действует по-своему, решая вопросы иначе, чем его предшественники. Он подчеркнул, что Россия поддерживает диалог с Соединенными Штатами, несмотря на введение пошлин.

«Введение пошлин никоим образом не означает, что США будут с Россией навсегда, другое дело, что у Трампа четкое понимание того, что между Москвой и Вашингтоном должен быть прямой диалог», — сказал он.

Политик также призвал не делать поспешных выводов и продолжать защищать национальные интересы России.