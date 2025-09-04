Сегодня 20:11 Сенатор Кеннеди шокировал заявлением о продукте, превращающем людей в монстров из «Чужого» Сенатор Кеннеди напугал американцев кадрами из «Чужого» и креветками 0 0 0 Мир

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди выступил в конгрессе с предупреждением о радиоактивных креветках. Для иллюстрации своих тезисов политик использовал фильм «Чужой», сообщило Gizmodo.

Политик вышел на трибуну с плакатом, где был изображен монстр из фильма «Чужой» 1979 года, и заявил, что импортные морепродукты могут «превратить американцев в инопланетное чудовище». По его словам, партия креветок, продававшихся в Walmart и других сетях, содержала радиоактивный изотоп цезий-137.

Вот этот кадр — из фильма “Чужой”. Так будете выглядеть, если попробуете креветки, зараженные радиацией. Я не шучу. Там нашли цезий-137. Он убивает. А если не убьет, то хотя бы подарит вам дополнительное ухо. Джон Кеннеди

Поводом для выступления сенатора стали партии морепродуктов, отозванные из Walmart после предупреждения FDA. Регулятор сообщил о содержании в них радионуклида на уровне 68 беккерелей на килограмм, что в десятки раз ниже порога опасности и сопоставимо с дозой, которую человек получает от обычного банана.

Политик также заявил, что иностранные фермы содержат креветок в грязной воде и «накачивают антибиотиками», а теперь, по его словам, речь идет и о радиоактивном заражении. Доказательств намеренного облучения продукции он не представил. Кеннеди, представляющий Луизиану — крупнейшего производителя креветок в США, обвинил власти в слабом контроле импорта. По его словам, Национальное управление океанических и атмосферных исследований проверяет не более 1–2% поставок, тогда как Великобритания инспектирует около половины, а Китай «работает куда лучше». Американский минздрав сейчас возглавляет политик с не менее одиозными взглядами, Роберт Кеннеди — младший. Он прославился спорными утверждениями по медицинским вопросам. К примеру, министр говорил, что Wi-Fi и 5G вызывают рак.