Сенатор Карелин: уход Вучевича не повлияет на отношения Москвы и Белграда

Уход Милоша Вучевича из правительства Сербии вряд ли навредит взаимоотношениям Москвы и Белграда. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Александр Карелин.

Собеседник уверен, что контакты между Россией и Сербией налажены прочно.

«Учитывая, что контакты на уровне президентов подтверждены последовательностью и полным взаимопониманием, я не думаю, что какие-то кадровые перестановки под президентом Сербии повлияют на ситуацию», — сказал он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку под воздействием массовых протестов.