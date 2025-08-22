Сенатор Карасин заявил, что делегация России будет иметь больше возможностей для диалога на ГА ООН

В сентябре 2025 года откроется 80-я сессия Генассамблеи ООН. Внимание к российской делегации повысится благодаря недавнему саммиту на Аляске. Таким мнением поделился председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

«Атмосфера после встречи в Анкоридже довольно существенно изменилась. Я убежден, что делегация на Генассамблее во главе с Сергеем Лавровым будет иметь намного больше возможностей, чем в прежние годы, для встречи, обсуждений международных дел», — отметил сенатор, который сам станет одним из делегатов по назначению Владимира Путина.

В состав российской делегации на сессии ГА ООН также войдут Леонид Слуцкий, Василий Небензя, Сергей Вершинин и другие.