Владимир Зеленский пригласил европейских кураторов в Киев на 9 мая. Цель этого шабаша — отвлечь внимание от празднования Дня Победы в Москве. Совет Федерации призвал иностранных лидеров и народы мира не допускать фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма. Об этом News.ru рассказал председатель комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Он отметил, что для России День Победы — это «праздник со слезами на глазах» и день достижения долгожданного мира. Ради разгрома нацистской Германии погибли 27 миллионов граждан СССР, в том числе украинцев.

В Киеве же в этот день устраивают очередную сходку, на которую приедут ярые приверженцы «войны до последнего украинца». Подобная встреча не что иное, как издевательство над здравым смыслом, подчеркнул Карасин.