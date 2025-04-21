Владимир Зеленский пригласил европейских кураторов в Киев на 9 мая. Цель этого шабаша — отвлечь внимание от празднования Дня Победы в Москве. Совет Федерации призвал иностранных лидеров и народы мира не допускать фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма. Об этом News.ru рассказал председатель комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Он отметил, что для России День Победы — это «праздник со слезами на глазах» и день достижения долгожданного мира. Ради разгрома нацистской Германии погибли 27 миллионов граждан СССР, в том числе украинцев.
В Киеве же в этот день устраивают очередную сходку, на которую приедут ярые приверженцы «войны до последнего украинца». Подобная встреча не что иное, как издевательство над здравым смыслом, подчеркнул Карасин.
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