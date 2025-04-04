Сенатор Карасин подтвердил готовность к новым переговорам с делегацией США в Эр-Рияде

Переговоры между представителями России и США в Эр-Рияде, несмотря на различия во взглядах, были отмечены взаимным уважением и конструктивным подходом. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» подчеркнул российский сенатор Григорий Карасин.

Стороны активно искали точки соприкосновения, что создало основу для будущих обсуждений. Хотя встреча продолжалась до позднего вечера, атмосфера диалога позволила достичь прогресса.

Карасин подтвердил готовность к новым переговорам, хотя конкретные сроки новых встреч пока не определены.

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