Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе со «Звездой» оценил прошедшую в Вашингтоне встречу Дональда Трампа, Владимира Зеленского и представителей европейских стран как важный этап на пути к установлению мирных инициатив. Сенатор подчеркнул, что главная ценность встречи заключается в конструктивном настрое президента США на достижение взаимопонимания и разрешения конфликта.
По словам Карасина, серьезные усилия потребуются для преодоления существующего геополитического плана западных стран, предполагающего сохранение Украины в качестве инструмента противодействия России. Это намерение ставит под угрозу стабильность и безопасность на континенте, что усложняет задачу нормализации отношений между государствами.
Поэтому Карасин призвал сосредоточиться на поиске путей выхода из сложившейся ситуации, считая необходимым разрушение существующей коалиции и создание условий для продуктивного диалога. Хотя конкретные сроки и механизмы осуществления этих целей пока не определены, важно продолжать двигаться в направлении налаживания международного взаимодействия.
