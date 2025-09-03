Сенатор Карасин отметил растерянность Запада на фоне парада в Пекине
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал грандиозный парад в Пекине, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам сенатора, праздник показал мощь китайской армии и патриотизм российского народа, демонстрируя, что РФ бережно хранит память о великом историческом событии.
На взгляд Карасина, западные лидеры столкнулись с серьезной растерянностью и неопределенностью в ответ на успешное проведение мероприятий в Китае. Их реакция свидетельствует о глубоком недоумении, вызванном невозможностью продвижения антироссийской риторики.
Как пояснил член Совфеда, российская позиция сформулирована предельно ясно и последовательно, в отличие от суеты, которая наблюдается в странах Евросоюза и НАТО.