Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал грандиозный парад в Пекине, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам сенатора, праздник показал мощь китайской армии и патриотизм российского народа, демонстрируя, что РФ бережно хранит память о великом историческом событии.

На взгляд Карасина, западные лидеры столкнулись с серьезной растерянностью и неопределенностью в ответ на успешное проведение мероприятий в Китае. Их реакция свидетельствует о глубоком недоумении, вызванном невозможностью продвижения антироссийской риторики.

Как пояснил член Совфеда, российская позиция сформулирована предельно ясно и последовательно, в отличие от суеты, которая наблюдается в странах Евросоюза и НАТО.