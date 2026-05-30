Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС собирается требовать от России ограничения войск в случае начала переговоров по урегулированию украинского кризиса. Ситуацию прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Сенатор назвал выдвинутые условия безосновательными и малосерьезными. По его мнению, подобные заявления лишь выставляют уровень дипломатии Европейского союза в неприглядном свете.
«Никаких серьезных аргументов, кроме голых заявлений», — подчеркнул Карасин.
Он напомнил, что за последнее время Каллас допустила несколько подобных несерьезных высказываний.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте