Сенатор Карасин анонсировал контакт представителей Путина и Трампа перед встречей лидеров

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» обозначил необходимость предварительного контакта представителей российской и американской сторон накануне ожидаемой встречи президентов России и Соединенных Штатов.
Карасин уточнил, что для успешного проведения будущей двусторонней встречи важно предварительно провести внутренние консультации внутри американской стороны, после чего состоится непосредственное взаимодействие официальных лиц двух государств.
Этот этап станет основой для последующего взаимодействия и возможной организации полноценного саммита глав России и США, подчеркнул сенатор.
