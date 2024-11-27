Сенатор Голов назвал сельское хозяйство и логистику главными сферами сотрудничества России и Казахстана

Россия и Казахстан продолжают активное международное сотрудничество и взаимодействие в целом ряде областей. Об этом «ФедералПресс» рассказал сенатор России Олег Голов.

По его словам, речь идет о транспортно-логистическом направлении, взаимодействии в энергетической сфере и развитии IT-технологий. Благодаря тесному сотрудничеству России и Казахстана эти сферу получат еще один толчок в дальнейшему развитию.

Сенатор добавил, что есть также ряд разработок и проектов, которые нужно интегрировать в оба государства для дальнейшего взаимодействия. Потому что вместе России и Казахстан смогут работать более эффективно, отметил Голов.