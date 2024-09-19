Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдумы о его статусе. В беседе с Life свое мнение по этому поводу высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, такие заявления — результат низкой квалификации европейских дипломатов. Раскачивание подобных настроений, отметил сенатор, может стать причиной масштабного конфликта.
В заключение Джабаров предложил отдать территорию Восточной Пруссии под мандат ООН и провести аналогичный референдум.
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