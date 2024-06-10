Сенатор Джабаров заявил, что во Франции и Германии будут нарастать антиамериканские настроения

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с «Ридусом» прокомментировал выборы в Европарламент, где партия Эммануэля Макрона набрала 15,4% голосов избирателей, а Социал-демократическая партия Германии — лишь 14,4% голосов.

По его словам, в Европе будут нарастать антиамериканские настроения.

«При этом я бы не стал надеяться, что во Франции и Германии вдруг возобладают пророссийские настроения. Нет, такого не будет. Речь скорее идет о том, что возобладают антиамериканские настроения», — сказал Джабаров.

Сенатор добавил, что по мере дальнейшей эскалации конфликта на территории Украины национальные настроения будут усугубляться.