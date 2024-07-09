Сенатор Джабаров заявил, что Украину не возьмут в НАТО в состоянии конфликта

Чены НАТО ничего толком не обещают Украине, а лишь произносят общие слова, чтобы успокоить Владимира Зеленского. Об этом радио Sputnik рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, Украина находится в состоянии развала. И остается совершенно непонятным, как в таких условиях принимать ее в альянс.

«О каком присоединении Украины к НАТО может идти речь, если страна разваливается, и неизвестно, что станет с этой страной через год, через два?» — отметил Джабаров.

Он добавил, что, согласно уставу НАТО, в члены нельзя принимать страну, которая находится в стадии вооруженного конфликта.