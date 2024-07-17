Говоря о том, что победа России в конфликте с Украиной может спровоцировать войну с НАТО, лидер Польши Анджей Дуда просто хочет получить дополнительное финансирование. Об этом RT рассказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, Россия множество раз подчеркивала, что не угрожает ни одной из стран-членов НАТО. Об этом неоднократно говорил и Владимир Путин.

«Наш президент неоднократно говорил: мы никакой стране НАТО не угрожаем», — отметил сенатор.

Он добавил, что Польша просто опасается, что к власти придет Трамп, и она лишится финансовых вливаний со стороны США.