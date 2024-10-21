Президент Молдавии Майя Санду не смогла добиться желаемых результатов на выборах, даже прибегнув к откровенным манипуляциям и ограничив возможность голосования для молдаван, проживающих в России. Такое мнение выразил в беседе с сайтом телеканала «Звезда» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

По его словам, молдаване, находящиеся в России, фактически не имели шансов проголосовать, поскольку в стране, где проживает около полумиллиона граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка, оба в посольстве в Москве.

Референдум по евроинтеграции не привлек особого внимания даже среди молдаван, живущих в Европе — избирательные участки в странах ЕС оставались пустыми. Сенатор добавил, что единственный способ, которым Санду могла бы получить голоса, — это обратиться к избирателям за океаном. Для этого в США и Канаде было открыто максимальное количество участков, а также разрешено голосование по почте.