Сенатор Джабаров заявил, что Каллас демонстрирует плохое понимание современной действительности

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров резко раскритиковал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая указала на планы Евросоюза потребовать от России сокращения численности вооруженных сил. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По словам сенатора, подобные заявления демонстрируют попытку вести диалог с позиции силы.

«Но сначала ты стань сильней России, чтобы диктовать ей условия. И после этого высказывайся», — подчеркнул Джабаров.

Он также отметил, что глава европейской дипломатии плохо ориентируется в современных реалиях. Ее стремление привлечь к себе внимание экстравагантными высказываниями, как считает сенатор, вызывает лишь усмешку и жалость.