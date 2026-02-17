Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT высказался по поводу заявлений главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, подчеркнув абсурдность планов переноса боевых действий на территорию России. По мнению Джабарова, руководство Эстонии заблуждается, полагая, что НАТО и Евросоюз придут на помощь в случае реального конфликта.

Парламентарий отметил, что угрозы в адрес России не отвечают интересам эстонской стороны и могут привести к непредсказуемым последствиям.

Выступая с подобными угрозами, Эстония подрывает собственные позиции и рискует столкнуться с изоляцией со стороны европейских союзников. Мирное сосуществование и добросовестное сотрудничество с Россией были бы лучшим выбором для Эстонии, обеспечивающим ее безопасность и процветание.