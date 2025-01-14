Киевский режим, пытаясь атаковать компрессорную станцию «Русская», показал, что ему абсолютно «наплевать на европейскую солидарность», считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с RT.
«Им вступление в ЕС нужно только исключительно для удовлетворения своих личных потребностей. То есть, ничего святого нет у этих террористов из Киева», — сказал сенатор.
Он добавил, что Соединенные Штаты заинтересованы в ухудшении ситуации с энергоносителями в странах Европы. Такой сценарий положительно увеличит спрос на американский сжиженный газ, отметил Джабаров.
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