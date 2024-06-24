Сенатор Джабаров назвал подготовку 15-го пакета санкций имитацией бурной деятельности

Заявление стран Евросоюза о начале работы над 15-м пакетом санкций сразу после принятия 14-го — это имитация бурной деятельности. Таким мнением поделился с «Абзацем» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, европейцам становится все сложнее придумывать новые ограничения для России. Поэтому они больше изображают что-то перед своим народом.

«Еврочиновникам нечем заняться, кроме этой ерунды. Хотят себя загрузить, имитируя бурную деятельность в глазах народов своих стран», — отметил сенатор.

Он добавил, что большинство последних ограничений на самом деле никак не влияют на Россию. Кроме того, такими темпами следующему составу Еврокомиссии будет нечем заняться.