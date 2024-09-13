Сенатор Долгов: Запад ищет формулы «полуприличия» по решению ударять по РФ оружием стран НАТО

Запад рассматривает возможное снятие ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по целям в глубине России. Сейчас ищут какие-то публичные формулы «полуприличия», как обрамить это решение, заявил зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в беседе со «Звездой».
По его словам, в случае атак оружием стран НАТО расплата будет очень серьезной. При этом действия ВС РФ после снятия запрета на удары вглубь страны не поменяются: продолжится движение в направлении победы и решения задач СВО.
Долгов отметил, что Россия воюет против коллективного Запада и НАТО.
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