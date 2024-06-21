Сенатор Долгов заявил, что США дают Украине ложную надежду на членство в НАТО

Украина не сможет стать членом НАТО в каком-то обозримом будущем, власти США лишь питают ее ложными надеждами. Об этом «Взгляду» рассказал сенатор Константин Долгов.

По его словам, США продемонстрировали миру двуличие, которое выходит за все рамки разумного. Американские власти понимают всю невозможность вступления Украины в НАТО, пока идет СВО, но призывают ее продолжать военные действия для иллюзорного светлого будущего.

«А сами в это же время потирают руки, понимая, что вступаться за мнимого партнера собственными силами не придется, поскольку пятая статья НАТО не может быть задействована в отношении Украины до тех пор, пока та не станет полноценным членом блока», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что представители США в которой раз подтверждают, что их слова — лишь несбыточная ложь, не имеющая ничего общего с действительностью.