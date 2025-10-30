Сенат США проголосовал за отмену глобальных тарифов Трампа

Сенат США проголосовал за отмену введенных президентом Дональдом Трампом масштабных пошлин. Об этом сообщает издание The Hill.

Документ предусматривает прекращение действия повышенных пошлин для союзников США. В их числе: Европейский Союз, Япония и Южная Корея.

В публикации подчеркнули, что это скорее символическое решение, так как Палата представителей вряд ли будет голосовать за этот вопрос. В теории глава Белого дома просто наложит вето.

До этого стало известно, что сенат США поддержал двухпартийную резолюцию, которая должна заблокировать решение Трампа по пошлинам в отношении Канады.

Накануне после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином американский лидер заявил, что оставляет пошлины против Китая на уровне 47%.