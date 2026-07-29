Сенат США одобрил проект о санкциях против России и Ирана в первом голосовании

Американские сенаторы преодолели первый процедурный барьер на пути к рассмотрению законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана. Об этом сообщило РИА «Новости» после ознакомления с результатами голосования.

Необходимый порог в 60 голосов преодолен. Сенат может перейти к дебатам по проекту. Они продлятся до 30 часов согласно регламенту, но время могут и сократить, если сенаторы договорятся.

Впереди еще два процедурных голосования. Сенаторам потребуется преодолеть порог в 60 голосов, чтобы перейти к окончательному. Оно должно пройти до 6 августа, перед началом августовских каникул.

В проекте предлагают ввести 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских газа и нефти, а также до 500% на импорт из России в США. Документ вводит еще санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал включить Иран в санкционный закон, разработанный еще сенатором Линдси Грэмом.