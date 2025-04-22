Семью Роберта Кеннеди шокировали фото со вскрытия

Президент США Дональд Трамп приказал рассекретить материалы расследования гибели сенатора, младшего брата 35-го президента и бывшего генпрокурора Роберта Фрэнсиса Кеннеди. Его семью расстроило, что в общий доступ попадут фотографии со вскрытия. Дочь политика Керри Кеннеди сообщила об этом в соцсети X .

Она рассказала, как тяжело чувствовала себя восьмилетней девочкой, потерявшей отца из-за мужчины с пистолетом. Боль вернется к Кеннеди, когда власти обнародуют архивы и представят покойного в неприглядном виде.

«Мы не просто увидим его таким, каким мы его помним. Вместо этого мы столкнемся с наглядными, откровенными фотографиями его изуродованного тела из отчета о вскрытии», — сказала она.

Рассекретить документы призвал Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший, за время избирательной кампании сблизившийся с Трампом. Национальная разведка США опубликовала 10 тысяч страниц материалов, связанных с убийством политика, и анонсировала еще 50 тысяч, обнаруженных при обыске хранилищ ФБР и ЦРУ.