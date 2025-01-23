Семья из 14 человек погибла при пожаре в турецком отеле

CNN Türk: в результате пожара на турецком курорте погибли 14 членов одной семьи

В результате пожара на горнолыжном курорте в Турции погибла семья из 14 человек. Об этом сообщил телеканал CNN Türk .

Зехра Сена Гюльтекин, которая была сотрудницей авиакомпании Turkish Airlines, приехала отдохнуть в отель Grand Kartal в провинции Болу вместе с мужем, тремя детьми и девятью другими родственниками.

Когда в здании вспыхнул мощный пожар, женщина позвонила своей матери, чтобы попросить прощения.

Возгорание случилось в гостинице на популярном курорте Карталкая 21 января. В здании в момент стремительного распространения пламени находились 238 гостей и сотрудников. Погибли 76 граждан, а пострадал – 51.

Полиция задержала восемь человек, среди которых владелец отеля.

Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган расплакался во время церемонии прощания с жертвами пожара.