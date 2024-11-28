Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Новой Зеландии
Геологическая служба США (USGS) накануне зафиксировала землетрясение магнитудой 5,8 у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
Очаг подземных толчков залегал на глубине 5,7 километра недалеко от города Хикс-Бэй, в котором проживают около 1,3 тысячи человек.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Специалисты не объявляли угрозу цунами.
«Еще быстрее, еще точнее». Новые гиперзвуковые системы превзойдут «Орешник»
Новую трассу для «Гонок на выживание» построят в Ленинском округе
Мособлдума приняла закон об оснащении народных дружинников
Росгвардия и СОБР задержали в Подмосковье похитителей строительной техники
Подмосковье вошло в число лидеров нацпроекта «Производительность труда»
Концерт ко Дню матери прошел в городском парке Солнечногорска
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте