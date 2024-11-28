Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Новой Зеландии

Геологическая служба США (USGS) накануне зафиксировала землетрясение магнитудой 5,8 у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» .

Очаг подземных толчков залегал на глубине 5,7 километра недалеко от города Хикс-Бэй, в котором проживают около 1,3 тысячи человек.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Специалисты не объявляли угрозу цунами.