Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Новой Зеландии

Геологическая служба США (USGS) накануне зафиксировала землетрясение магнитудой 5,8 у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Очаг подземных толчков залегал на глубине 5,7 километра недалеко от города Хикс-Бэй, в котором проживают около 1,3 тысячи человек.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Специалисты не объявляли угрозу цунами.

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