Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8 у Королевства Тонга

У Королевства Тонга специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8. Об этом написал сайт телеканала «Звезда» .

Подземные толчки произошли в 148 километрах к северу от столицы страны — города Нукуалофа. Очаг залегал на глубине 106,7 километра.

Информации о возможных разрушениях и угрозе цунами не поступало. Также нет сообщений о пострадавших.