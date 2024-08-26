Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8 у Королевства Тонга

У Королевства Тонга специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Подземные толчки произошли в 148 километрах к северу от столицы страны — города Нукуалофа. Очаг залегал на глубине 106,7 километра.

Информации о возможных разрушениях и угрозе цунами не поступало. Также нет сообщений о пострадавших.

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

Жозеп Боррель — европейский камертон западного нацизма

Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency

Банкир спермы. Дети Дурова — сотня наследников или неприкрытая реклама?

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Если бы да кабы. Почему Россия не арестовала Дурова и при чем тут Лимонов

Лучших наставников столицы наградили на Дне наставничества и производительности труда

Мария Багреева на Дне производительности труда и наставничества / Пресс-служба Комплекса экономической политики города Москвы

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте