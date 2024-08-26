Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8 у Королевства Тонга
У Королевства Тонга специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».
Подземные толчки произошли в 148 километрах к северу от столицы страны — города Нукуалофа. Очаг залегал на глубине 106,7 километра.
Информации о возможных разрушениях и угрозе цунами не поступало. Также нет сообщений о пострадавших.
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