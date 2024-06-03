Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 в районе японской префектуры Исикава

Специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9 в районе японской префектуры Исикава. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на метеорологическое управление страны.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился вблизи полуострова Ното.

Угрозу цунами не объявляли. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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