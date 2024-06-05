Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали накануне у берегов Индонезии. Об этом сообщил RT со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 175 километрах к западу от города Бенкулу. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

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