Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 у побережья Соломоновых островов

Специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3 возле берегов Соломоновых островов. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Согласно информации организации, эпицентр подземных толчков располагался в 73 километрах от города Киракира, где проживают порядка 3,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
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