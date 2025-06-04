Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Индонезии
На индонезийском острове Серам произошло землетрясение магнитудой 5,2. Данные предоставил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), сообщила «Свободная пресса».
Эпицентр подземных толчков находился в 289 километрах южнее города Соронг, где проживают около 125 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
На текущий момент сведений о пострадавших или повреждениях не поступало. Местные власти и службы спасения ведут наблюдение за обстановкой.
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