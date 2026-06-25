Сейсмолог Шебалин назвал аномальным смертельное землетрясение в Венесуэле

В Венесуэле зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5. В результате стихийного бедствия погибли минимум 32 человека, еще 700 пострадали. В беседе с «Ридусом» ситуацию прокомментировал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Эпицентр подземных толчков находился в 60 километрах северо-западнее города Валенсия с населением около 1,6 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 13 километров.

«Землетрясения в Венесуэле такой мощности теоретически возможны, однако на деле происходят очень редко. Их даже можно назвать аномальными», — отметил сейсмолог.

Шебалин отметил, что после подобных землетрясений обычно происходят повторные толчки, но они, как правило, слабее первых.